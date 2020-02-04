PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

В Чикаго отменили концерт российского джазмена, поддерживающего аннексию Крыма

В Чикаго отменили концерт российского джазмена Игоря Бутмана, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма.

Активисты, которые писали письма организаторам концерта в Нью-Йорке с просьбой его отменить, получили сообщение, что выступление в Чикаго отменяется.

В письме говорится, что концерт отменяют из-за несостыковок в графике джазмена.

На сайте Бутмана еще есть упоминание о концерте, при этом на сайте клуба The Promontory, где он должен выступать – анонса больше нет.

Сам российский джазмен и его представители не комментировали отмену концерта.

Читайте: Поддержавший аннексию Крыма певец Сюткин планирует дать концерт в Киеве

У оркестра и квинтета Бутмана еще запланированы концерты в Балтиморе, Маями и Бостоне, где отмененный джаз клубом RegattaBar концерт был перенесен в русско-еврейский центр Макор.

Концерт джазмена также не состоялся в Энн-Арборе (штат Мичиган) из-за того, что активисты организации Arts Against Aggression сообщили руководству заведения о политической позиции музыканта.

Активисты утверждают, что российского саксофониста ожидают протесты и в других городах его американского тура.

Ранее в Киеве организаторы отменили выступление российского политика Ирины Хакамады.

Фото: Бутмана

Источник: Крым. Реалии

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка