В Чикаго отменили концерт российского джазмена, поддерживающего аннексию Крыма

В Чикаго отменили концерт российского джазмена Игоря Бутмана, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма.

Активисты, которые писали письма организаторам концерта в Нью-Йорке с просьбой его отменить, получили сообщение, что выступление в Чикаго отменяется.

В письме говорится, что концерт отменяют из-за несостыковок в графике джазмена.

На сайте Бутмана еще есть упоминание о концерте, при этом на сайте клуба The Promontory, где он должен выступать – анонса больше нет.

Сам российский джазмен и его представители не комментировали отмену концерта.

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У оркестра и квинтета Бутмана еще запланированы концерты в Балтиморе, Маями и Бостоне, где отмененный джаз клубом RegattaBar концерт был перенесен в русско-еврейский центр Макор.

Концерт джазмена также не состоялся в Энн-Арборе (штат Мичиган) из-за того, что активисты организации Arts Against Aggression сообщили руководству заведения о политической позиции музыканта.

Активисты утверждают, что российского саксофониста ожидают протесты и в других городах его американского тура.

Ранее в Киеве организаторы отменили выступление российского политика Ирины Хакамады.

Фото: Бутмана