Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Гонконге

За пределами материкового Китая зафиксировали вторую смерть от нового коронавируса.

39-летний мужчина скончался сегодня, 4 февраля, в больнице принцессы Маргарет в Гонконге.

21 января он сел на скоростной поезд из Гонконга в Ухань, а 23 января вернулся в город с Чаншананя.

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Он никогда не посещал какие-либо медицинские учреждения, рынок морепродуктов и не подвергался воздействию диких животных в течение инкубационного периода.

Ранее первую смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксировали на Филиппинах.