Disney понесет большие убытки от китайского коронавируса

Корпорация The Walt Disney Company недополучит $175 млн из-за китайского коронавируса. Это произойдет при условии, если парки развлечений Disney в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца.

Финансовый директор компании отметила, что обычно во время каникул на китайский Новый год парки развлечений посещает большое количество людей. Она добавила, что точное финансовое влияние коронавируса на Disney зависит от того, как долго парки развлечений будут закрыты.

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Компания считает, что общая на количество посетителей в США не уменьшится, несмотря на то, что в стране будет меньше туристов из Азии из-за коронавируса.

К слову, по состоянию на 5 февраля в Китае количество больных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 24 324 человека.