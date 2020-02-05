Иванка Трамп в платье за $2 тыс. показала фото с семьей

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением О положении страны и рассказал членам Конгресса о текущей ситуации и законодательных инициативах.

В Капитолии Вашингтона собрались и родственники Трампа.

Члены семьи появились на мероприятии вместе со своими возлюбленными.

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Сын президента от первого брака Эрик появился на мероприятии со своей женой Ларой, Дональд-младший пришел с Кимберли Гилфойл, а Тиффани Трамп компанию составил миллиардер Майкл Буглос.

38-летняя дочь президента США Дональда Трампа Иванка пришла на мероприятие со своим супругом, американским бизнесменом Джаредом Кушенаром.

Иванка Трамп появилась в черном платье от Givenchy за 2 тыс. 240 долл. Образ ее дополнили красные лодочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 4 Фев 2020 в 5:20 PST

Ранее в Балтиморе молодежь освистала Маланью Трамп во время речи.

Фото: Ivankatrump