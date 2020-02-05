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Факты / Мир

Китай умалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии – ВОЗ

Власти Китая обвинили в том, что они недостаточно быстро сообщали о новых случаях коронавируса. Об этом заявил высокопоставленный эксперт Всемирной организации здравоохранения Джон Маккензи.

Он назвал реакцию китайских властей на распространение вируса в Ухане в январе непорядочной.

Эксперт считает, что Китай не распространял информацию о коронавирусе из-за того, что в январе в Ухане проходили важные политические встречи.

– Вероятно, возникало больше случаев коронавируса, о которых нам не говорили. Думаю, некоторое время они пытались замалчивать эти данные из-за некоторых важных встреч, которые они проводили в Ухане или там был период очень плохой отчетности, – сказал Маккензи.

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По состоянию на 5 февраля в Китае количество людей, заразившихся коронавирусом 2019-nCov, составляет 24 324 человека.

Напомним, что 30 января была объявлена чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Это связано с распространением коронавируса.

Источник: Financial Times

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