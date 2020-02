На заблокированном в Японии лайнере Diamond Princess у 10 пассажиров обнаружили коронавирус

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили 10 случаев заражения коронавирусом. Всем зараженным более 50 лет.

Всего на лайнере находятся 3 700 пассажиров, проверили 300 из них. Количество инфицированных может вырасти. Пассажиров, больных коронавирусом, госпитализировали в больницу префектуры Канагава.

Лайнер Diamond Princess сообщил, что госпитализировали трех японцев, трех китайцев, двух австралийцев и по одному гражданину США и Филиппин.

В компании заверили, что пассажиров на карантине будут обеспечивать продуктами, бесплатным интернетом и телефонной связью.

