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Факты / Мир

На заблокированном в Японии лайнере Diamond Princess у 10 пассажиров обнаружили коронавирус

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили 10 случаев заражения коронавирусом. Всем зараженным более 50 лет.

Всего на лайнере находятся 3 700 пассажиров, проверили 300 из них. Количество инфицированных может вырасти. Пассажиров, больных коронавирусом, госпитализировали в больницу префектуры Канагава.

Лайнер Diamond Princess сообщил, что госпитализировали трех японцев, трех китайцев, двух австралийцев и по одному гражданину США и Филиппин.

В компании заверили, что пассажиров на карантине будут обеспечивать продуктами, бесплатным интернетом и телефонной связью.

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Напомним, японский лайнер следовал по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Круиз длился до 3 февраля. После того, как несколько человек начали жаловаться на здоровье, решили обследовать всех, кто был на борту.

Предполагают, что люди могли заразиться от пассажира из Гонконга. 80-летний мужчина находился на борту Diamond Princess с 20 до 25 января. Когда он уже вернулся в Гонконг, у него обнаружили коронавирус.

Ранее Факты ICTV писали, что Disney понесет большие убытки от китайского коронавируса.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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