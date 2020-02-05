Флаг на Марсе, мир на Ближнем Востоке и коронавирус: главное из послания Трампа

Дональд Трамп 4 февраля выступил с ежегодным посланием О положении в стране.

Мы собрали для вас самое главное из того, что сказал президент США на совместном заседании Сената и Палаты представителей.

Успех американской экономики

В начале своей речи Трамп обратил внимание на успехи, которых добилась американская экономика. По его словам, уровень безработицы среди афроамериканцев и латиноамериканцев достиг самой низкой отметки в истории США, а для женщин – самого низкого уровня за 70 лет.

Президент сказал, что с момента его избрания в стране было создано 7 млн новых рабочих мест.

Справедливые торговые соглашения

Дональд Трамп напомнил, что в этом году он подписал соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем, а также поставил подпись под новым торговым соглашением Соединенных Штатов, Мексики и Канады.

Рекордные инвестиции

Президент США упомянул, что в этом году они инвестировали рекордные $2,2 трлн в вооруженные силы страны.

Внешняя политика

По словам Трампа, США снова все уважают в мире.

– Соединенные Штаты стремятся к восстановлению демократии в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Эпидемия коронавируса

Дональд Трамп рассказал что США успешно сотрудничают с Китаем в борьбе с эпидемией коронавируса.

– Американская администрация предпримет все необходимые шаги, чтобы защитить граждан страны от этой угрозы, – заявил он.

Трамп также выразил уверенность в том, что властям страны к концу десятилетия удастся положить конец эпидемии СПИДа в США.

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Аборты

Президент США призвал принять закон, запрещающий проведение абортов на поздних сроках.

– Вне зависимости от того, республиканцы мы, демократы или независимые, мы безусловно все согласны с тем, что каждая человеческая жизнь – святой дар Господа, – подчеркнул глава Белого дома.

Флаг на Марсе

Дональд Трамп также призвал Конгресс профинансировать космические программы, чтобы Соединенные Штаты стали первой страной, которая высадит женщину-астронавта на поверхность Луны, а также установит свой флаг на Марсе.

Нелегальная иммиграция

Дональд Трамп отметил, что число случаев незаконного пересечения границы США существенно сокращается по мере строительства стены на границе с Мексикой.

– Мы уже завершили больше 100 миль и к началу следующего года полностью завершим 500 миль, – добавил он.

Иран

По словам Трампа, иранский режим обязан отказаться от стремлений к ядерному оружию, прекратить распространять террор, смерть и разрушения.

Вывод войск из Афганистана

Дональд Трамп подтвердил свое желание вывести американские войска из Афганистана и положить конец самой продолжительной войне Америки. Он также добавил, что США стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты с участием Америки на Ближнем Востоке.

Ранее Джулиани заявил, что Трамп не должен отказываться от расследования деятельности Джо Байдена в Украине.