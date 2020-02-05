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Факты / Мир

Трамп должен помогать в расследовании по Байдену – Джулиани

Дональд Трамп после, как ожидается, оправдания его в процессе об импичменте в Сенате США, не должен отказываться от расследования деятельности Джо Байдена в Украине.

Об этом заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани.

– Абсолютно. На 100%. Я бы возражал, если бы он этого не сделал. Поскольку в таком случае он бы дал сигнал, что Байден безнаказанно продал США, пошив нас в дураках в Украине.

Джулиани также настоял на том, что требования по расследованию в Украине со стороны США не были направлены против Байдена.

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По словам Джулиани, вся ситуация по Украине искажена.

– Я считаю, что этот может стать одним из значительных примеров коррупции в истории США, если это дело не будет расследовано на самом высоком уровне двух правительств.

Демократам удалось представить это как попытку повредить Байдену. Но это не касается Байдена, – отметил Джулиани.

Адвокат президент США также отметил, что он до сих пор ищет больше информации о деятельности Байдена в Украину.

Ранее мы писали о том, что Джулиани привез из Украины доказательства в защиту Трампа.

Источник: NPR

Фото: Dreamstime

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