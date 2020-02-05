Издание BNO News опубликовало карту, которая позволяет отслеживать распространение нового типа коронавируса под названием 2019-nCoV.
Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань, однако его зафиксировали и за пределами страны.
Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и прилегающие страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индия.
Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Швеции, Италии, России, Финляндии, Великобритании и ОАЭ.
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Сейчас официально подтвердили 24 324 случая заражения новым типом коронавируса во всем мире.
Заболевание привело к смерти 490 человек. В больницах находятся 185 тыс. человек.
На сайте BNO News также можно ознакомиться с графиком фиксации заражения коронавирусом.
К слову, ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус не приобретет масштабы пандемии.
Источник: BNO News