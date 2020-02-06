Доктор Ли Вэнлиань, предупредивший о вспышке коронавируса, жив

Китайское издание Global Times опровергло информацию о смерти врача Ли Вэнлианя из города Ухань.

По информации СМИ, в больнице у него остановилось сердце, однако врачам удалось запустить его и спасти Вэнлианя.

На данный момент он находится в критическом состоянии.

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Известно, что Вэнлиань первым предупреждал о вспышке нового заболевания в Ухане. Он писал своим одногрупникам о том, что в больницу доставили семь человек с симптомами вируса, который был похож на ТОРС. Именно это заболевание привело к эпидемии в 2002-2003 годах.

После этого врача вызвали на профилактическую беседу в полицию и попросили не сеять панику.

К слову, в Китае заболевание коронавирусом диагностировали у младенца, которому было 30 часов от рождения. Ребенок стал самым молодым пациентом с указанной болезнью.

Источник: Global Times