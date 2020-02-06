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Факты / Мир

Количество больных коронавирусом возросло до 28 тыс.

С начала эпидемии новый коронавирус обнаружили у 28 тыс. человек, 563 погибло.

За день новый коронавирус 2019 nCoV обнаружили у еще 3 694 человек в Китае. Общее количество больных вирусной пневмонией в мире – 28 018 человек.

За пределами Китая больше всего больных в Японии (45 человек), Сингапуре (28), Таиланде (25), Южной Кореи (23) и Австралии (14).

Читайте: ВОЗ назвала сумму, необходимую для борьбы с коронавирусом

От вирусной инфекции за день выздоровели почти 300 человек. Общее количество выздоровевших в Китае – 1 153, в мире – 1 208.

Напомним, тест-системы для диагностики коронавируса доставили в Украину.

Источник: South China Morning Post

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