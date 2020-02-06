На борту лайнера Diamond Princess подтвердили еще 10 случаев заражения коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине возле берегов Японии, зафиксировали еще 10 случаев заражения коронавирусом. Теперь общее количество инфицированных составляет 20 человек.

На борту круизного лайнера также находятся 25 украинцев. В МИД ранее сообщали, что все члены екипажа. Пока неизвестно, заразились ли они коронавирусом.

Всех зараженных переводят в диагностические больницы в стране. В Минздраве Японии отметили, что проводят новые тесты на коронавирус, результаты которых объявят позже.

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Напомним, японский лайнер следовал по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Круиз длился до 3 февраля.

Из-за заражения нескольких пассажиров коронавирусом его поместили на карантин. По состоянию на 5 февраля, количество инфицированных составляло 10 человек.

Всего на лайнере находятся 3 700 пассажиров.

Источник: Министерство здоровья в Японии