На заблокированном из-за коронавируса лайнере Diamond Princess находятся 26 украинцев

На борту круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного из-за вспышки коронавируса возле берегов Японии, находятся 26 граждан Украины.

Сейчас Центр общественного здоровья уточняет информацию, есть ли среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусом украинцы.

К слову, ранее МИД сообщал, что на борту лайнера находится 25 украинцев.

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Напомним, Diamond Princess находится на карантине. По состоянию на 6 февраля, общее количество больных коронавирусом на борту лайнера составляет 20 человек. Всех зараженных переводят в диагностические больницы в стране.

Предполагают, что люди могли заразиться от пассажира из Гонконга. 80-летний мужчина находился на борту Diamond Princess с 20 до 25 января. Когда он вернулся в Гонконг, у него обнаружили коронавирус.