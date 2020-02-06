ВОЗ назвала сумму, необходимую для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с последующим распространением китайского коронавируса и защиты уязвимых государств ВОЗ нужно $675 млн.
Наибольшее беспокойство в организации вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирусом.
Генеральный директор ВОЗ заявил, что нужна срочная поддержка, которая поможет укрепить слабые системы здравоохранения.
Кроме того, она нужна для выявления, диагностики и ухода за людьми с вирусом, чтобы предотвратить дальнейшую передачу вируса и защитить медицинских работников.
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Разработанный стратегический план реагирования на заболевание рассчитан на период февраля-апреля 2020 года.
К слову, ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус не приобретет масштабы пандемии.
Напомним, тест-системы для диагностики коронавируса доставили в Украину.
Источник: ВОЗ