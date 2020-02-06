PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

ВОЗ назвала сумму, необходимую для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с последующим распространением китайского коронавируса и защиты уязвимых государств ВОЗ нужно $675 млн.

Наибольшее беспокойство в организации вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирусом.

Генеральный директор ВОЗ заявил, что нужна срочная поддержка, которая поможет укрепить слабые системы здравоохранения.

Кроме того, она нужна для выявления, диагностики и ухода за людьми с вирусом, чтобы предотвратить дальнейшую передачу вируса и защитить медицинских работников.

Читайте: Китаец скрыл заболевание коронавирусом и заразил семь человек

Разработанный стратегический план реагирования на заболевание рассчитан на период февраля-апреля 2020 года.

К слову, ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус не приобретет масштабы пандемии.

Напомним, тест-системы для диагностики коронавируса доставили в Украину.

Источник: ВОЗ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка