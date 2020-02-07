Бренд водка закрепили за Норвегией

Еврокомиссия приняла новые географические индикаторы для товаров, происходящих из Норвегии.

Одному из таких индикаторов присвоили название водка.

– Norsk Vodka/Norwegian Vodka известна нейтральным ароматом и глубоким и чистым вкусом, что делает ее идеальной для различных коктейлей. Она производится из картофеля или зерна в три этапа – заваривание, дистилляция и пост-дистилляционная обработка, которые должны проходить в пределах Королевства Норвегия, – сообщает Европейская комиссия.

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Производственный процесс этой водки продолжает традиции, которые начали в Бергене в 1531 году.

Другой географический индикатор ввели для Аквавита – традиционного праздничного напитка Норвегии.

К слову, в одной из многоэтажек Индии из кухонных кранов начала течь коричневая жидкость с запахом алкоголя. Впоследствии выяснилось, что это действительно была смесь пива, бренди и рома.

Источник: Европейская комиссия