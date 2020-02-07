Чем кормят и как отслеживают коронавирус: американец о карантине на Diamond Princess

3 февраля 2020 круизный лайнер Diamond Princess задержали на 24 часа, для проверки членов экипажа и пассажиров на предмет заражения коронавируса 2019-nCoV.

Впоследствии из-за подозрения распространения вируса судно остановили на карантин в японском порту Йокогама. Всего на борту лайнера находилось 3 711 человек, среди которых 2 666 – это пассажиры и 1 045 – члены экипажа.

Эта ситуация является особенно важной для Украины, поскольку на борту среди работников находятся 25 украинцев.

Сейчас редакция ожидает списки граждан Украины, работающих на лайнере, а пока делимся информацией о том, как живется на борту судна, где с каждым днем распространяется коронавирус.

По состоянию на 7 февраля, когда прошло четыре дня карантина, число заболевших новым коронавирусом возросло до 61. Все зараженные доставлены в медицинские учреждения города Токио.

Журналистам Фактов ICTV удалось найти американца Мэтью Смита, который оказался заложником карантина. Он рассказал, как им живется в каютах и чем они питаются.

57-летний мужчина вместе с женой поехали в отпуск, однако супруги адвокатов из города Сакраменто (штат Калифорния) оказались в совершенно другой ситуации, чем хотелось бы.

Мужчина подчеркнул, что любая информация об ужасных условиях пребывания на борту является спекуляцией недобросовестных журналистав или самих пассажиров, которые хотят привлечь внимание СМИ.

– Как и все остальные пассажиры, мы с женой находимся на карантине в наших каютах. Нам разрешено выходить на свой балкон. Члены экипажа к нам не могут зайти, они только подносят еду и воду к нашей двери. Мы чувствуем себя хорошо, хотя понимаем, что другие пассажиры очень паникуют. Здесь весьма строгий карантин, поэтому у нас нет повода волноваться. Для профилактики нам не дают никаких препаратов, но следят за нашим самочувствием, – рассказал Мэтью.

Мэтью призывает не паниковать и рассказывает, что с начала карантина их неплохо кормят. Пассажирам не позволяют покидать свои каюты и общаться с кем-либо на борту, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Читайте: Коронавирус из Китая: как в порту Одессы проверяют экипажи судов

Американец поделился фотографиями своего ужина и утреннего кофе.



















Чем кормят и как отслеживают коронавирус: американец о карантине на Diamond Princess / 5 фотографий

В частности Мэтью пошутил, что такая ситуация заставила его попробовать японский йогурт с алоэ.

– Карантин побуждает к новым впечатлениям, например японский йогурт с алоэ. Совсем неплохо, хотя кажется, что ты ешь йогурт смешанный с лосьоном для загара, – рассказал американец.

Также от добавил, что каждый день по несколько раз в день все пассажиры меряют температуру тела, чтобы отслеживать распространение вируса.

К слову, по состоянию на 7 февраля количество больных новым типом коронавируса возросло до 31 тыс. человек.

София Телишевская