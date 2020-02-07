Коронавирус 2020: число заболевших выросло до 31 тыс, 636 человек умерли

Количество больных пневмонией, что вызывается новым типом коронавируса, возросло до 31 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях.

Так, за сутки выявлено еще 3 143 случая заражения коронавирусом 2019 nCoV.

Этот показатель сокращается второй день подряд, однако медики пока не говорят о спаде эпидемии.

387 пациентов за сутки излечились от болезни, а в целом – более 1,3 тыс. человек.

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На китайских территориях вне материковой частью страны зафиксировано 50 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 24 – в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 в Макао, 16 – на Тайване.

Ранее ВОЗ назвала сумму, необходимую для борьбы с коронавирусом. Это примерно $675 млн.

Источник: Национальная комиссия по здравоохранению КНР