Лайнер Diamond Princess вышел в круиз из японского города Йокогама по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава 20 января, а через две недели вернулся обратно. На нем зафиксировали вспышку нового типа коронавируса. Количество больных выросло уже до 61 человека. На нем находятся 25 украинцев.

Сейчас корабль на карантине, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению болезни.

Факты ICTV рассказывают, что происходит на судне Diamond Princess после заболевания нескольких пассажиров коронавирусом.

Во время путешествия несколько человек начали жаловаться на плохое самочувствие, из-за чего решили обследовать всех, кто находился на борту.

Пневмонию, которую вызывает новый тип коронавируса, обнаружили у 10 пассажиров 5 февраля. Сейчас количество заболевших возросло до 61 человека.

По предварительной информации, заразиться могли от 80-летнего пассажира из Гонконга, который прилетел в Японию и находился на борту Diamond Princess с 20 до 25 января. У него обнаружили заболевание только после возвращения в Гонконг.

Новым типом коронавируса заболели граждане:

Ориентировочно судно будет находиться на карантине две недели (до 17 февраля). МИД Украины сейчас решает вопрос о том, где будут проходить карантин украинцы – на борту лайнера или возвратившись в свою страну.

Сейчас всех людей, у которых обнаружили заболевание, поместили на карантин.

Их обеспечивают продуктами, телефонной связью, интернетом и другими необходимыми вещами.

Известно, что на лайнере находятся 25 украинцев, однако ни у одного из них не обнаружили заболевание новым типом коронавируса.

Житель Великобритании Дэвид Абель регулярно рассказывает в соцсети Facebook о ситуации на борту лайнера.

По его словам, пассажиры должны контролировать температуру тела и обращаться к медикам, если она будет выше нормы.

Пассажиры в основном находятся в своих каютах, но иногда им позволяют выходить на открытую палубу. В таком случае они должны носить маски и держаться на расстоянии друг от друга.

Сейчас питание на лайнере замечательное, однако в первые дни после карантина оно было не очень хорошим. Пассажирам приходится самостоятельно заботиться о чистоте собственных комнат, а также заниматься стиркой нижнего белья. Для этого у них нет ничего, кроме мыла.

Людям с каютами без окон должны открыть доступ к открытой палубе.

Дэвид также публикует фотографии лайнера, когда ему позволяют выходить на палубу.

Один из пассажиров написал в Twitter, что постоянно слышит болезненный кашель из соседней комнаты. Он также озабочен тем, что люди, которые носят еду пассажирам, могут стать переносчиками коронавируса.

В комнатах почти нет развлечений, поэтому некоторым пассажирам начали приносить игральные карты, судоку и небольшие настольные игры для того, чтобы они могли чем-то себя занять.

Некоторые публикуют фото, на которых можно увидеть вид с Diamond Princess.

Также пассажиры публикуют фотографии еды, которую приносят им в каюту. На них можно увидеть, что людям дают возможность выбрать блюда из ограниченного меню.

Princess stepping up its game with food service on #DiamondPrincess. Don’t believe the honeymooners who would rather be in an American hospital. You might have to drag me off the ship when the quarantine ends. pic.twitter.com/JA4fb2C54S

— Matthew Smith (@mjswhitebread) February 7, 2020