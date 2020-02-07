На круизном лайнере в Японии обнаружили еще 41 случай коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess, что находится на карантине у берегов японской Иокогамы, обнаружили еще 41 случай заражения вирусом 2019-nCoV.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на корабле достигло 61 человека. Гражданство новых инфицированных пока не уточняется.

Известно, что всего на лайнере находится 2 666 туристов.

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В связи с обнаружением на Diamond Princess новых инфицированных коронавирусом, Международная ассоциация круизных линий выпустила сообщение, согласно которому строго запрещено принимать на борт лайнеров пассажиров, прибывших из Китая.

Напомним, Diamond Princess находится на карантине. По состоянию на 6 февраля, общее количество больных коронавирусом на борту лайнера составляет 20 человек. Всех зараженных переводят в диагностические больницы в стране.

Источник: Минздрав Японии