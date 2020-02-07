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Факты / Мир

Это контрмеры: посольство Великобритании опровергло снятие санкций с РФ

Великобритания не намерена снимать санкции с РФ. В заявлении правительства страны речь шла о контрмерах в сфере торговли, а не о санкциях, пояснили в посольстве.

– Такие контрмеры помогают защитить бизнес от убытков, вызванных недобросовестной конкуренцией или непредвиденными скачками импорта. Эти меры основываются на экономических фактах и ​​не выходят из политических соображений, – говорится в сообщении.

Более того, отмечается, что сообщение о намерениях (Notice of Determination) означает, что после анализа соответствующей доказательной базы планируется сохранить эти контрмеры, а не отменить.

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Великобритания планирует сохранить 43 из 106 действующих защитных контрмер ЕС в рамках своей собственной системы защиты торговли.

– Управление торговой защиты пересмотрит каждую из этих 43 контрмер, чтобы убедиться в их соответствии потребностям различных отраслей британской экономики. Этот анализ определит, следует ли продолжать применять те или иные меры и на каком уровне, когда Великобритания начнет проводить независимую торговую политику, – отмечают в посольстве Великобритании в Украине.

А инструменты защиты, о которых говорилось в объявлении правительства, являются первыми из 43, подлежащих пересмотру.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании намерено снять с России и других стран часть торговых санкций после завершения переходного периода после выхода страны из ЕС.

Фото: Dreamstime

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