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Факты / Lifestyle / Здоровье

Ученые нашли еще одного переносчика коронавируса – панголинов

Промежуточными переносчиками опасного коронавируса, вероятно, являются панголины – ящерицы, покрытые чешуей. Это установила группа китайских ученых.

В Южно-Китайском университете специалисты провели более 1 тыс. анализов с генетическими материалами панголинов.

Оказалось, что генная последовательность коронавируса, выделенного у этих ящеров, имеет 99% сходство с коронавирусом у людей.

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Мог ли передаться коронавирус именно от панголинов, специалисты пока утверждать не могут.

– Панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

Мы продолжаем исследования, чтобы найти других потенциальных переносчиков этой инфекции, – заявили в университете.

Панголины – животные класса млекопитающих, покрытые чешуей. Их общая популяция небольшая, проживают эти ящеры в Азии и Африке.

Браконьеры охотятся за панголинами ради дорогой чешуи, которую часто можно встретить на китайских черных рынках. Мясо этих ящериц в Азии считается деликатесом.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что китайские ученые считают змей одним из возможных источников коронавируса.

Источник: NYT

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