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Факты / Мир

Коронавирус в Китае: от болезни погибли более 700 человек

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло до 34,5 тыс. человек.

Пневмония, которую вызывает заболевание коронавирусом, привела уже к 722 летальным случаям.

По состоянию на сегодня из больниц выписали около 2 тыс. пациентов, которых удалось вылечить от инфекции.

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Наблюдается стремительный рост количества людей, которые выздоровели после заболевания коронавирусом. Так, только 7 февраля из клиник выписали 510 пациентов, 298 – в провинции Хубэй, которая является центром вспышки новой инфекции.

Однако количество больных растет во всем мире. Больше всего случаев заболевания новым типом коронавируса зарегистрировано в Гонконге, Японии, Таиланде, Сингапуре, Северной Корее и Австралии.

30 января ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за вспышки коронавируса.

К слову, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что из китайской провинции Хубэй планируют эвакуировать 50 украинцев.

Источник: Синьхуа

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