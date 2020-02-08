В Китае от коронавируса погиб первый иностранец

В Китайском городе Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, зафиксировали первые случаи смертей среди иностранцев.

Известно, что в больнице Цзиньинтань 60-летний гражданин США умер от болезни.

– Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшего в связи с их утратой. Из уважения к частной жизни семьи мы не будем предоставлять дополнительную информацию, – сообщил представитель посольства США.

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Кроме того, в Министерстве иностранных дел Японии сообщили о смерти своего гражданина в результате тяжелой пневмонии.

60-летнего мужчину госпитализировали 22 января. В результате диагностики не смогли подтвердить или опровергнуть наличие коронавируса в организме пациента.

8 февраля в Ухане уже сдали в эксплуатацию второй госпиталь для лечения коронавируса.

К слову, в результате заболевания новым типом коронавируса погибли уже 722 человека.

Источник: The New York Times, Kyodo