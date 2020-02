Коронавирус на Diamond Princess: пассажирам вернут деньги за круиз

Всем пассажирам лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля на карантине в японском порту Йокогама из-за случаев коронавируса, полностью вернут деньги за круиз.

Об этом говорится в документе, опубликованном в сети.

Diamond Princess has announced that it will refund all fees paid by passengers. #DiamondPrincess #coronavirus #CoronavirusOutbreak #2019nCoV #WuhanPneumonia #WuhanCoronavirus #wuhan #Quarantine pic.twitter.com/78n3JyoaTQ

— だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) (@daxa_tw) February 9, 2020