Коронавирус: в Китае за сутки погибли почти 100 человек

В Китае пневмонией, вызываемой новым типом коронавирусом, заболели уже 37 198 тыс. человек, погибли из-за болезни 811.

Такие данные по состоянию на 00.00 часов по местному времени воскресенья, 9 февраля (18.00 по Киеву субботы) сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Число заболевших в стране за сутки выросло на 2 656 тыс. человек. За 24 часа из-за коронавируса скончались 89 больных. 81 жертва находилась в эпицентре заболевания провинции Хубэй.

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В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 190 тыс. человек, более 2 600 тыс. человек выздоровели и выписаны.

Как сообщалось, властей Китая обвинили в том, что они недостаточно быстро сообщали о новых случаях коронавируса.