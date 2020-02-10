Больные коронавирусом украинцы на Diamond Princess оказались членами экипажа

Украинцами, заболевшими коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, оказались 37-летняя женщина и 25-летний мужчина.

Они являются членами экипажа, работающими в части по обслуживанию лайнера, в частности на кухне.

Заболевание у них протекает в легкой форме, бессимптомно. Их госпитализировали в больницу, где они будут находиться на карантине не менее 14 дней.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина из-за вспышки коронавируса 11 февраля эвакуирует своих граждан из Китая.

Но украинцы должны будут подписать информированное согласие, которое предусматривает двухнедельный карантин. Если они откажутся подписывать документ, то их не пустят на борт самолета.

Ранее Факты ICTV писали, что пассажирам Diamond Princess вернут деньги за круиз.

Источник: Центр общественного здоровья Украины