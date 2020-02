Коронавирус на Diamond Princess: зафиксировано еще 66 случаев заболевания

Количество заболевших новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess выросло на 66 человек.

Таким образом общее количество больных составляет 136 человек. Такую информацию экипажу корабля предоставило Министерство здравоохранения Японии.

Часть людей, заболевших новым типом коронавируса, являются членами экипажа круизного лайнера.

#day6 #coronavirus #CoronavirusOutbreak #quarantined on #DiamondPrincess captain official announcement. Not 60 but 66!!!! some are staffs #hanginthereprincess #Anxiety pic.twitter.com/shlmjWUxEJ

— Yardley Wong (@yardley_wong) February 10, 2020