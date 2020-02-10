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Факты / Мир

Коронавирус на Diamond Princess: зафиксировано еще 66 случаев заболевания

Количество заболевших новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess выросло на 66 человек.

Таким образом общее количество больных составляет 136 человек. Такую информацию экипажу корабля предоставило Министерство здравоохранения Японии.

– Зафиксировано 66 новых случаев заражения новым типом коронавируса. Понятно, что это не те новости, которые хотели услышать те, кто находится на борту лайнера. Однако нам говорили, что в первые дни карантина возможны новые случаи заболевания, – сказал капитан Diamond Princess во время обращения к пассажирам.

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Часть людей, заболевших новым типом коронавируса, являются членами экипажа круизного лайнера.

Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 17 февраля.

К слову, на круизном лайнере Diamond Princess у украинца зафиксировали заболевание коронавирусом. Его перевезли в японскую больницу, где он будет находиться две недели.

Видео: Yardley Wong

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