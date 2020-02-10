Более 900 человек умерли от коронавируса, однако свыше 3,2 тыс. – вылечились

По состоянию на 10 февраля 2020 года из-за заражения коронавирусом в мире умерли 907 пациентов, однако 3 246 человек выздоровели.
Количество инфицированных возросло до 40 216.
Большинство смертей, 871, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.
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Количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось почти на сто человек.
Напомним, на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Среди них – гражданин Украины.
Источник: карта распространения коронавируса
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