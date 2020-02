Это может быть лишь верхушка айсберга – глава ВОЗ о распространении коронавируса

На сегодняшний день существует значительная опасность распространения нового типа коронавируса по миру.

По мнению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса, сложившаяся ситуация может быть лишь верхушкой айсберга.

There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to 🇨🇳. The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020