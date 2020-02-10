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Факты / Мир

Это может быть лишь верхушка айсберга – глава ВОЗ о распространении коронавируса

На сегодняшний день существует значительная опасность распространения нового типа коронавируса по миру.

По мнению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса, сложившаяся ситуация может быть лишь верхушкой айсберга.

– Есть несколько случаев передачи вируса 2019-nCoV людьми, которые не были в Китае. Появление небольшого числа таких случаев может свидетельствовать о возможности более широкой передачи инфекции в других странах, – объяснил Гебрейесус.

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Глава ВОЗ добавил, что темпы распространения заболевания также могут набрать оборотов за пределами Китая.

Сегодня все страны должны заняться подготовкой к возможному проникновению коронавируса в страну согласно стратегии сдерживания заболевания.

К слову, на круизном лайнере Diamond Princess зафиксировали еще 66 случаев заболевания новым типом коронавируса.

Источник: Tedros Adhanom Ghebreyesus

Фото: Dreamstime

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