Все время плакала: в Корее женщина с помощью VR-технологий увидела умершую дочь

Жительница Южной Кореи Джан Джи Сун с помощью VR-технологии пообщалась с дочерью, которая умерла три года назад в возрасте семи лет от лейкемии.

Виртуальная модель девочки была создана для документального фильма Я встретила тебя на телеканале MBC: в нем показали саму встречу матери и дочери, а также процесс создания модели девочки.

Программисты создавали виртуальный образ девочки на протяжении восьми месяцев.

Для моделирования движений Найон были записаны движения ребенка-актера. Также разработчики воссоздали реальный голос умершей девочки.

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Для общения с дочерью Джан Джи Сун надевала VR-гарнитуру и тактильные перчатки. Для места встречи смоделировали специальный городской парк.

Большинство зрителей положительно отнеслось к такому эксперименту.

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