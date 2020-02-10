Ученые назвали еще один способ передачи коронавируса

Диарея может быть вторичным путем передачи нового коронавируса. К таким выводам пришли китайские и американские исследователи после публикации данных о пациентах с новыми симптомами.

Всего 14 из 138 пациентов (10%) в больнице Ухань сначала жаловались на диарею и тошноту за один или два дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания. У первого пациента в США с диагнозом 2019 nCoV в течение двух дней также были проблемы с кишечником. Были и другие подобные случаи в Китае.

Однако ученые сообщают, что до сих пор не знают, как долго этот вирус может выжить вне организма и к какому температурному диапазону он чувствителен.

По словам эпидемиолога из Университета Торонто Дэвида Фисмана, распространение фекалий может создать новые проблемы для сдерживания распространения вируса, но, скорее всего, это станет проблемой только внутри больниц, которые могут стать усилителями эпидемии.

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Напомним, что основным способом заражения вирусом является кашель зараженного человека, а передается он через прикосновение к загрязненным поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту.

Ранее Факты ICTV писали, что ученые нашли еще одного переносчика коронавируса – панголинов.

Источник: Science alert