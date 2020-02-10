Яравирус: в Бразилии ученые случайно обнаружили новую инфекцию

На одном из искусственных озер бразильского города Белу-Оризонти команда вирусологов обнаружила новый неизвестный вирус.

Открытие получило название яравирус.

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Это связано с богиней Яра: она владела водной стихией в бразильской мифологии.

– Абсолютное большинство генов яравируса (90%) является сиротскими. Сиротские гены – гены, которые нигде и никогда еще не описывались наукой, – отметили ученые.

Об опасности вируса для здоровья и жизни людей пока не сообщалось.

Руководители этого исследования – вирусологи Бернар Ла Скола из Франции и Йонатас Абрахан из Бразилии. Два года назад их команда открыла и исследовала тупавирус – еще один вирус, обитающий в воде.

Недавно Факты ICTV писали, как выразился глава ВОЗ о распространении коронавируса. Он заявил, что эта проблема может быть только верхушкой айсберга.

Фото: Science Alert

Источник: Science Alert