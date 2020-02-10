Яравирус: в Бразилии ученые случайно обнаружили новую инфекцию

На одном из искусственных озер бразильского города Белу-Оризонти команда вирусологов обнаружила новый неизвестный вирус.
Открытие получило название яравирус.
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Это связано с богиней Яра: она владела водной стихией в бразильской мифологии.
– Абсолютное большинство генов яравируса (90%) является сиротскими.
Сиротские гены – гены, которые нигде и никогда еще не описывались наукой, – отметили ученые.
Об опасности вируса для здоровья и жизни людей пока не сообщалось.
Руководители этого исследования – вирусологи Бернар Ла Скола из Франции и Йонатас Абрахан из Бразилии. Два года назад их команда открыла и исследовала тупавирус – еще один вирус, обитающий в воде.
Недавно Факты ICTV писали, как выразился глава ВОЗ о распространении коронавируса. Он заявил, что эта проблема может быть только верхушкой айсберга.
Фото: Science Alert
Источник: Science Alert