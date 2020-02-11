Коронавирус инфицирует 60% населения мира, если его не остановить – ученый

При отсутствии надлежащего контроля эпидемия коронавируса, вероятно, охватит 60% населения планеты.

Так главный эпидемиолог Гонконге Габриэль Леун прокомментировал актуальную ситуацию коронавируса.

– 60% – это две трети населения мира. Цифра очень большая и действительно страшная, – сказал доктор Леун.

Tuesday briefing: Two-thirds of people might catch coronavirus – expert https://t.co/Zmm7Jpvelp — The Guardian (@guardian) February 11, 2020

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Сейчас экспертам известно, что в среднем каждый инфицированный может передать смертельный вирус около 2,5 пациентам.

– Действительно ли 60% населения мира будет инфицировано? Не факт. Возможно летальность вируса сократится. Ведь, убивая всех на своем пути, он погибает и сам, – добавил ученый.

Даже при условии, что смертность от коронавируса составит 1%, число умерших будет огромным.

Прогнозы эпидемиолога неутешительны: правительствам государств вряд ли удастся надолго удержать людей подальше от детских садов, школ или торговых центров. А именно эта мера и сдерживает активное распространение опасной инфекции.

Ранее Факты ICTV сообщали, что глава ВОЗ назвал распространение коронавируса лишь верхушкой айсберга общей проблемы.