Официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019. Первую вакцину против коронавируса, вероятно изготовят через 18 месяцев.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает что они активизировали команду ООН по управлению кризисами.
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– Это поможет ВОЗ сосредоточиться на ответных мерах в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий вспышки COVID19, – заявил он
Ранее Факты ICTV сообщали, что глава ВОЗ назвал распространение коронавируса лишь верхушкой айсберга общей проблемы.
Источник: ВОЗ
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