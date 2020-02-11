Официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019. Первую вакцину против коронавируса, вероятно изготовят через 18 месяцев.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает что они активизировали команду ООН по управлению кризисами.

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– Это поможет ВОЗ сосредоточиться на ответных мерах в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий вспышки COVID19, – заявил он