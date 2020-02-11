НАТО не будет размещать ракеты наземного базирования в Европе из-за РФ – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о ракетной угрозе со стороны РФ и обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

На пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг сообщил, что, если Россия не соблюдает существующие соглашения – это не обеспечивает защиту НАТО с помощью договора. Так как договор, который соблюдается только одной стороной, не гарантирует безопасности всех.

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Также глава НАТО отметил, что учения будут продолжаться и инвестиции в современный военный потенциал также будут увеличиваться.

– Но мы не хотим зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намереваемся располагать ракеты наземного базирования в Европе, но мы должны сделать все, чтобы обеспечить эффективные оборону и сдерживание без ДРСМД и при наличии российских ракет, – сказал Столтенберг.

Ранее Факты ICTV писали, что в Афганистане ракета попала в вертолет из Молдовы.