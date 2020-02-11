Вспышка коронавируса: количество погибших превысило 1 тыс. человек

По состоянию на 11 февраля новый тип коронавируса привел к 1 016 случаев летального исхода в Китае.

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, всего в стране новым заболеванием заразились более 42 тыс. человек.

Вылечиться от вируса удалось почти 4 тыс. пациентов.

– В настоящий момент болеют 37 626 человек (7 333 человека находятся в тяжелом состоянии), 3 996 человек выписаны из больниц и 1 016 скончались, – сообщили в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

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За минувшие сутки в результате пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 108 человек. Было зафиксировано около 2,4 тыс. новых случаев заболевания.

Медики продолжают наблюдение за 187,7 тыс. человек, которые входили в тесный контакт с носителями инфекции. Также зарегистрировали около 21,6 тыс. подозрений на новый коронавирус.

К слову, новый тип коронавируса обнаружили у еще одного украинца, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Источник: Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая