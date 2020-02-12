Платежный сервис еPayments приостановил все операции в аккаунтах клиентов по требованию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority).

Это произошло после проверки регулятора систем для предотвращения отмывания денег еPayments, которая выявила нарушения. Причина блокировки – недостаточное соблюдение мер антиотмывочного законодательства.

Сервис сотрудничает с FCA для возобновления работы. В компании заверили, что средствам клиентов ничего не угрожает.

Читайте: НБУ проведет стресс-тестирование 16 банков – список

– Мы знаем, что это будет очень неприятное время для наших клиентов. Мы приносим извинения за любые причиненные неудобства и работаем с FCA, чтобы обеспечить улучшения и возобновить учетные записи как можно скорее. В ходе этого процесса улучшения мы хотим заверить клиентов, что их средства защищены в обычном режиме, – уверяют в компании.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в 2020 году Кабмин пересмотрит стратегию по госбанкингу, чтобы сократить долю государства в банковском секторе.

Источник: FCA