Карантин на лайнере Diamond Princess завершится 19 февраля

Карантин планируется завершить на круизном лайнере Diamond Princess 19 февраля.
Об этом сообщил оператор лайнера.
Кроме того, исполнительный вице-президент компании Раи Калуори заявил в видеобращении, что наивысшим приоритетом является обеспечение гостей и экипажа лекарствами.
– На борту находится команда из семи фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств путешественникам, – рассказал Калуори.
Ранее минздрав Японии сообщал, что общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек.
Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.Читайте: С круизного лайнера в Японии эвакуируют летних и людей с хроническими заболеваниями Коронавирус: на борту лайнера с украинцами обнаружили новых зараженных - СМИ На круизном лайнере в Японии обнаружили еще 41 случай коронавируса
Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
На судне находятся 26 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Двое украинцев оказались инфицированы вирусом 2019-nCoV.