Карантин на лайнере Diamond Princess завершится 19 февраля

Карантин планируется завершить на круизном лайнере Diamond Princess 19 февраля.

Об этом сообщил оператор лайнера.

Кроме того, исполнительный вице-президент компании Раи Калуори заявил в видеобращении, что наивысшим приоритетом является обеспечение гостей и экипажа лекарствами.

– На борту находится команда из семи фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств путешественникам, – рассказал Калуори.

Ранее минздрав Японии сообщал, что общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек.

Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

На судне находятся 26 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Двое украинцев оказались инфицированы вирусом 2019-nCoV.