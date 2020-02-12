PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Карантин на лайнере Diamond Princess завершится 19 февраля

Карантин планируется завершить на круизном лайнере Diamond Princess 19 февраля.

Об этом сообщил оператор лайнера.

Кроме того, исполнительный вице-президент компании Раи Калуори заявил в видеобращении, что наивысшим приоритетом является обеспечение гостей и экипажа лекарствами.

– На борту находится команда из семи фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств путешественникам, – рассказал Калуори.

Ранее минздрав Японии сообщал, что общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек.

Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Читайте: С круизного лайнера в Японии эвакуируют летних и людей с хроническими заболеваниями Коронавирус: на борту лайнера с украинцами обнаружили новых зараженных - СМИ На круизном лайнере в Японии обнаружили еще 41 случай коронавируса

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

На судне находятся 26 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Двое украинцев оказались инфицированы вирусом 2019-nCoV.

Источник: CNN

Фото: Unsplash

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка