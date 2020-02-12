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Факты / Мир

НАТО ответит на разработку новых ракет РФ – Столтенберг

В четверг, 13 февраля, НАТО рассмотрит планы по реакции на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия продолжает инвестировать в современные системы вооружения.

– SSC-8 – только один из вызовов, стоящих перед нами. Поэтому мы обсудим наш ответ на целый ряд российских ракетных систем, как обычных, так и ядерных, как уже развернутых, так и находящихся в разработке, – объяснил Столтенберг.

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Генсек НАТО также заявил о том, что Альянс уже начал реагировать на такие действия России. Впервые в истории войска НАТО в полной боевой готовности были размещены в восточной части Альянса.

Он добавил, что лучшим ответом на разработку Россией новых ракет является контроль над вооружениями.

К слову, Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не собирается размещать ракеты наземного базирования на территории Европы.

Источник: Deutsche Welle

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