PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Распространение коронавируса: 100 смертей в Китае и 40 зараженных на Diamond Princess

Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, подтвердили 40 новых лучаев заражения коронавирусом у людей на борту. Есть ли среди них украинцы – неизвестно.

При этом в китайской провинции Хубэй за истекшие сутки умерли 94 человека от пневмонии, вызываемой коронавирусом Covid-2019. За 24 часа заразились смертоносным вирусом 1,638 тыс. людей.

В административном центре провинции городе Ухань, где впервые был выявлен коронавирус, скончались 72 человека, выявлено 1,104 тыс. новых больных.

Читайте: 4 страны отказались принять лайнер Westerdam из-за подозрения на коронавирус

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели 33 366 тыс. человек (в Ухане – 19 558 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 1 068 случаях (в Ухане – 820 случаев).

После выздоровления из медучреждений выписаны 2,639 тыс. человек.

Как сообщалось, на борту круизного лайнера Diamond Princess коронавирусом заразились двое членов экипажа из Украины.

Источники: CNN, Интерфакс-Украина

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка