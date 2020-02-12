Распространение коронавируса: 100 смертей в Китае и 40 зараженных на Diamond Princess

Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, подтвердили 40 новых лучаев заражения коронавирусом у людей на борту. Есть ли среди них украинцы – неизвестно.

При этом в китайской провинции Хубэй за истекшие сутки умерли 94 человека от пневмонии, вызываемой коронавирусом Covid-2019. За 24 часа заразились смертоносным вирусом 1,638 тыс. людей.

В административном центре провинции городе Ухань, где впервые был выявлен коронавирус, скончались 72 человека, выявлено 1,104 тыс. новых больных.

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Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели 33 366 тыс. человек (в Ухане – 19 558 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 1 068 случаях (в Ухане – 820 случаев).

После выздоровления из медучреждений выписаны 2,639 тыс. человек.

Как сообщалось, на борту круизного лайнера Diamond Princess коронавирусом заразились двое членов экипажа из Украины.