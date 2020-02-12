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Факты / Мир

У демократов меняется лидер: Сандерс побеждает Байдена

Один из самых опытных американских политиков, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стремительно набирает популярность в Штатах и даже побеждает Джо Байдена.

Именно 78-летнего Сандерса считают главным конкурентом бывшего вице-президента США в борьбе внутри Демократической партии.

В США прошли кокусы уже в двух штатах, однако Байден нигде не получил первой позиции.

Еще до начала кокусов социологи считали, что Байден получит пальму первенства, однако 3 февраля состоялись первые кокусы в штате Айова, где лидерство получил Пит Буттиджидж, у которого 26,9% голосов, а у Байдена только 15,6% голосов.

Читайте: Выборы президента США: кандидаты от демократов и их отношение к Украине

12 февраля состоялись вторые по счету внутрипартийные выборы, на этот раз в Нью-Гемпшире.

Праймериз показали, что 25,7% избирателей отдали предпочтение сенатору Берни Сандерсу.

  • Пит Буттиджидж – 24.4% поддержки избирателей;
  • Эми Клобушар – 19.8% поддержки избирателей;
  • Элизабет Уоррен – 9.3% поддержки избирателей;
  • Джо Байден – 8,4% поддержки избирателей;

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября этого года, а сейчас в стране происходит внутрипартийные выборы.

Факты ICTV ранее писали о том, кто будет следующим президентом США и почему провалился импичмент Трампу.

Фото: Dreamstime

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