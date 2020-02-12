Вы заслужили коронавирус: в Великобритании китайцы стали жертвами расизма

В Великобритании распространяются случаи дискриминации и пренебрежительного отношения к китайцам в связи с эпидемией коронавируса.
Стало известно случай в университете Кардиффа города Бирмингем.
Китайские студенты сообщили, что стали жертвами расовой дискриминации.
– Мы с подругой Люси просто шли на занятия, когда нас окружили студенты и начали выкрикивать “Эй, коронавирус, коронавирус!”.
Показывая презрительные жесты, они также демонстративно прикрывали лицо своими рубашками, а потом громко смеялись, – рассказал журналистам студент Робин Чжан.
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По их словам, китайцев высмеивают даже за то, что они носят защитные маски.
– Мои родители беспокоятся обо мне и хотят, чтобы я носила маску.
Не понимаю, почему это стало поводом для издевательств, – сказала Сара Тан, студентка из Уханя.
Кейт Гордон, глава Китайского центра в Бирмингеме, рассказала об оскорбительных сообщениях, что поступают в адрес центра в соцсетях.
Она добавила, что хоть китайцы в Великобритании здоровые, однако в обществе им создали все условия для карантина.
– То, как вы относитесь к животным и как готовы их есть, показывает вашу отвратительную и варварскую жестокость. Вы заслужили коронавирус, – сказано в оскорблениях.
По словам Кейт, китайцы даже начали менять свой рабочий график, чтобы не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Никто из них не хочет провоцировать пренебрежительное отношение или обращать слишком много внимания, случайно чихнув в метро.
Ситуацию уже прокомментировал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Он выразил сожаления британо-китайской общине, которая оказалась под таким давлением.
Всего в Великобритании проживает около 400 тыс. китайцев.
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