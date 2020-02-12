Вы заслужили коронавирус: в Великобритании китайцы стали жертвами расизма

В Великобритании распространяются случаи дискриминации и пренебрежительного отношения к китайцам в связи с эпидемией коронавируса.

Стало известно случай в университете Кардиффа города Бирмингем.

Китайские студенты сообщили, что стали жертвами расовой дискриминации.

– Мы с подругой Люси просто шли на занятия, когда нас окружили студенты и начали выкрикивать “Эй, коронавирус, коронавирус!”. Показывая презрительные жесты, они также демонстративно прикрывали лицо своими рубашками, а потом громко смеялись, – рассказал журналистам студент Робин Чжан.

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По их словам, китайцев высмеивают даже за то, что они носят защитные маски.

– Мои родители беспокоятся обо мне и хотят, чтобы я носила маску. Не понимаю, почему это стало поводом для издевательств, – сказала Сара Тан, студентка из Уханя.

Кейт Гордон, глава Китайского центра в Бирмингеме, рассказала об оскорбительных сообщениях, что поступают в адрес центра в соцсетях.

Она добавила, что хоть китайцы в Великобритании здоровые, однако в обществе им создали все условия для карантина.

– То, как вы относитесь к животным и как готовы их есть, показывает вашу отвратительную и варварскую жестокость. Вы заслужили коронавирус, – сказано в оскорблениях.

По словам Кейт, китайцы даже начали менять свой рабочий график, чтобы не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Никто из них не хочет провоцировать пренебрежительное отношение или обращать слишком много внимания, случайно чихнув в метро.

Ситуацию уже прокомментировал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Он выразил сожаления британо-китайской общине, которая оказалась под таким давлением.

Всего в Великобритании проживает около 400 тыс. китайцев.

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