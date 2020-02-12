Выборы в США: на кокусах в Нью-Гемпшире победил Сандерс

В США 12 февраля состоялись вторые по счету внутрипартийные праймериз, которые в Америке называют кокусами. Во время кокусов проходит голосование за выдвижение одного кандидата от демократов и республиканцев.

От республиканцев за пост президента будет бороться Дональд Трамп, а вот с демократами другая ситуация, поэтому именно кокусы решают, кто станет оппонентом Трампа на выборах 3 ноября 2020 года.

12 февраля состоялись вторые по счету внутрипартийные выборы, на этот раз в Нью-Гемпшире.

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Праймериз показали, что 25,7% избирателей отдали предпочтение сенатору Берне Сандерсу.

Пит Буттиджидж – 24.4% поддержки избирателей;

Эми Клобушар – 19.8% поддержки избирателей;

Элизабет Уоррен – 9.3% поддержки избирателей;

Джо Байден – 8,4% поддержки избирателей;

К началу кокусов социологи давали Байдену ветвь первенства, однако 3 февраля состоялись первые кокусы в штате Айова, где лидерство получил Пит Буттиджидж, у которого 26,9% голосов, а бывший вице-президент США Джо Байден идет только четвертым – у него 15,6% голосов.

Факты ICTV ранее писали о том, кто будет следующим президентом США и почему провалился импичмент Трампу.