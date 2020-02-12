Случаи заболевания коронавирусом снизились, однако это еще не конец

В Китае заявили об уменьшении количества зафиксированных случаев заболевания новым типом коронавируса в сутки.

Однако эксперты считают, что сейчас рано говорить о том, что пик вспышки уже прошел. Пока не нужно сохранять оптимистичное настроение.

Главный врач-консультант Китая Чжун Наньшань заявил, что количество больных начало уменьшаться в нескольких провинциях, а пик заболевания ожидается в феврале.

Он считает, что вспышка нового типа коронавируса может завершиться в апреле.

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В свою очередь председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что миру необходимо уделять больше внимания новому заболеванию и сделать его “врагом номер один”.

Главный врач Австралии Брендан Мерфи считает, что сегодня рано говорить о том, когда можно ожидать пика вспышки коронавируса.

– Нам следует внимательно наблюдать за данными в течение ближайших недель, прежде чем делать какие-либо прогнозы, – заявил Мерфи.

К слову, лайнер Westerdam отказались принимать четыре страны из-за подозрения в распространении коронавируса на борту.