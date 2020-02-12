Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Сейчас им заболели уже более 45 тыс. человек, инфекция привела к 1,1 тыс. летальных исходов.

Коронавирусу дали официальное название – Covid-2019, и он продолжает распространяться по миру.

Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань, однако его зафиксировали и за пределами страны.

Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и прилегающие страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индия.

Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Швеции, Италии, России, Финляндии, Великобритании и ОАЭ.

Из-за заболевания новым типом коронавируса карантин ввели на круизном лайнере Diamon Princess. По состоянию на сегодня там зафиксировали 174 случаи заражения. Среди заболевших двое украинцев.

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Сейчас официально подтвердили 45 182 случая заражения новым типом коронавируса во всем мире.

Заболевание привело к смерти 1 115 человек. Побороть заболевание удалось 4 793 пациентам.

На сайте BNO News также можно ознакомиться с графиком фиксации заражения коронавирусом.

К слову, китайские ученые из университета Тунцзи в Шанхае завершили разработку вакцины против коронавируса и начали тестировать ее на мышах.

Источник: BNO News