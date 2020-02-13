Новая диагностика: число больных коронавирусом в Китае за сутки выросло на 15 тыс.

В четверг власти провинции Хубэй в Китае, эпицентра эпидемии, вызванной новым коронавирусом, сообщила, что в среду, 12 февраля, зафиксированы 14 840 дополнительных случаев заражения.

Общее количество больных в стране составляет почти 60 тыс. человек.

Количество новых смертей также увеличилось вдвое – до 242, что привело к увеличению общего количества погибших в провинции до 1310.

Комиссия по здравоохранению Хубэя объяснила, что она изменила методику диагностики коронавируса, из-за чего за сутки количество случаев выявления коронавируса выросло на 33%.

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Отныне в число зараженных пациентов станут включать уже по данным компьютерной томографии, не дожидаясь результатов других исследований. Это поможет начать лечение еще на ранней стадии болезни, пояснили медики.

Ранее Факты ICTV сообщали, что глава ВОЗ назвал распространение коронавируса лишь верхушкой айсберга общей проблемы.

Источник: Quartz