Распространения коронавируса: на борту Diamond Princess еще 44 случая заражения

На круизном лайнере Diamond Princess в Японии обнаружили 44 новых случая заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных возросло до 218, об этом сообщает министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.

– Среди новых лиц, заразившихся – 43 пассажира и один член экипажа корабля, – говорится в отчете.

Власти решили снять с карантина пожилых людей еще до истечения срока карантина (19 февраля). Многие из них страдают диабетом и другими болезнями, не связанные с вирусом, и нуждаются в помощи.

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В первую очередь эвакуация коснется людей старше 80 лет, которых на судне более 200 человек – эвакуация состоится 14 февраля.

На борту находятся 25 граждан Украины – все они члены экипажа.

Сейчас заразились двое украинцев.

Напомним, Diamond Princess находится на карантине, поскольку у пассажира, который высадился в Гонконге, был обнаружен коронавирус. Всех зараженных переводят в диагностические больницы в стране.

Источник: The Japan Times