Сенат ограничил использование армии США Трампом

Сенат США поддержал резолюцию, которая вводит ограничение на использование президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом армии страны против Ирана.

Благодаря этому Трамп не сможет объявить войну Ирану без одобрения этого шага Конгрессом.

В поддержку резолюции выступил 51 сенатор, а против нее были 44 члена верхней палаты Конгресса.

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Однако глава США может применять военную силу, если будет наблюдаться угроза атаки Ираном американских объектов. Также использование армии разрешено против террористов Аль-Каиды и их сообщников.

В Белом доме уже заявили, что Трамп собирается наложить вето на соответствующую резолюцию.

К слову, 4 февраля Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием О положении в стране, в котором рассказал о ситуации с Ираном и внешней политике.

Источник: The Wall Street Journal