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Факты / Мир

Вспышка коронавируса: в Северной Корее казнили мужчину за нарушение карантина

Военные Северной Кореи расстреляли мужчину, который нарушил карантин после возвращения из Китая, где наблюдается вспышка нового типа коронавируса.

1 февраля в КНДР на две недели ввели предписание о карантине, вместо выполнения которого житель страны отправился в общественную баню, за что его и казнили.

В Северной Корее смертная казнь является достаточно распространенным типом наказания.

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На данный момент не известно о случаях заболевания коронавирусом Covid-2019 в КНДР, однако власти страны решили продлить действие карантина до конца февраля.

Эксперты считают, что Северная Корея не сможет противостоять заболеванию, если оно будет распространяться в стране.

К слову, тестирование двух вакцин против коронавируса могут начать на людях через несколько месяцев. Всего в разработке ВОЗ находятся четыре вакцины.

Источник: Metro

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