Вспышка коронавируса: в Северной Корее казнили мужчину за нарушение карантина

Военные Северной Кореи расстреляли мужчину, который нарушил карантин после возвращения из Китая, где наблюдается вспышка нового типа коронавируса.
1 февраля в КНДР на две недели ввели предписание о карантине, вместо выполнения которого житель страны отправился в общественную баню, за что его и казнили.
В Северной Корее смертная казнь является достаточно распространенным типом наказания.
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На данный момент не известно о случаях заболевания коронавирусом Covid-2019 в КНДР, однако власти страны решили продлить действие карантина до конца февраля.
Эксперты считают, что Северная Корея не сможет противостоять заболеванию, если оно будет распространяться в стране.
К слову, тестирование двух вакцин против коронавируса могут начать на людях через несколько месяцев. Всего в разработке ВОЗ находятся четыре вакцины.