США обсудят в Мюнхене противодействие российской агрессии в Украине

Администрация США намерена провести переговоры с союзниками и партнерами во время Мюнхенской конференции безопасности на этой неделе по противостоянию российской агрессии в Украине.

Американскую делегацию на переговорах будет представлять руководитель Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США посол Филип Рикер.

– Во время пребывания в Мюнхене посол Рикер проведет двусторонние встречи с ключевыми союзниками и партнерами для обсуждения координации глобальных вызовов, включая необходимость противодействия российской агрессии против Украины, – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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В этом контексте сообщается, что Рикер также присоединится к работе государственного секретаря США Майкла Помпео во время мероприятий на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Ранее стало известно, что Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности.